「世界基準」意識、心の強さが必要2季目を迎えるバレーボール大同生命SVリーグの女子が10日に開幕し、SAGA久光スプリングス（佐賀県鳥栖市）は11日に敵地でNEC川崎との初戦に臨む。10季ぶりに指揮を執る元女子日本代表監督の中田久美監督（60）は前回在任時にプレミアリーグ（現SVリーグ）を3度、全日本選手権を4度制覇。常勝チーム復活へ燃える「名将」の覚悟に迫った。女子は14チームが参戦。来春までのレギュラーシーズンで