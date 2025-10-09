日本代表は8日、東京ドームで来月15、16日に行われる韓国との強化試合に臨むメンバー28人を発表し、岡本和真内野手（巨人）や伊藤大海投手（日本ハム）、森下翔太外野手（阪神）らが選ばれた。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向けた見極めの場となる。井端弘和監督は東京都内で記者会見し「競争が第一。（WBCでは）メジャー組もいるが、一人でも多く戦力になってもらえれば」と期待を口にした。前回の