9月27日に大分県日田市のパトリア日田であった独演会「桂文珍の会」では、桂文珍さんが落語2席を披露するなど、観客を沸かせた。文珍さんが登場すると、客席からは「お帰りなさい」と声が飛んだ。その後、甚兵衛さんの下を尋ねてきた対話型AIロボットが、珍妙なやりとりを繰り広げる創作落語「A・I・ル問答（モンドー）」と、出奔した男と店の娘を描いた古典落語の「ざこ八（はち）」をそれぞれ披露した。合間には、文珍さん