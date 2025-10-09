アメリカのトランプ大統領は8日、イリノイ州シカゴの治安をめぐり知事と市長は刑務所に入るべきだと主張しました。そのシカゴ郊外には州兵が集結しています。トランプ大統領は、野党民主党の勢力が強いイリノイ州シカゴの治安が悪化しているとして州兵を派遣し、NBCなどによりますと8日までに州兵500人がシカゴ郊外に集結しているということです。こうした中、トランプ氏は8日SNSで、イリノイ州知事とシカゴ市長に対して「移民捜査