8日、タジキスタンの首都ドゥシャンベの空港でロシアのプーチン大統領（右）を出迎えたラフモン大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は8日、中央アジアの友好国タジキスタンを訪問した。タジクは、ウクライナ侵攻に絡みプーチン氏に逮捕状を発付している国際刑事裁判所（ICC）の加盟国だが、ラフモン大統領がプーチン氏を空港で出迎え国賓として歓待し、拘束義務を果たさない姿勢を明確にした。プーチ