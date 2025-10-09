乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。10月6日（月）の放送では、和先生が生まれた2005年ヒットソングやヒットアニメを見ていきました。乃木坂46の井上和◆20年前は何が流行っていた？井上：先日10月3日は「SCHOOL OF LOCK!」の開校記念日！ ということで、20周年イヤー突入おめでとうございます!! 私が2005年