フィリーズ・ハーパー（c）SANKEI フィリーズのブライス・ハーパー選手は、ドジャースとの地区シリーズ初戦・第2戦を終え、敵地ドジャースタジアムで行われる第3戦の前日会見に出席した。連敗を喫した状況下でも、落ち着いた姿勢を見せた。 チームはまだ今シリーズでホームランを記録しておらず、ハーパー自身も快音を響かせることはでき