政府閉鎖を“利用”するトランプ政権連邦予算の失効により、米政府機関の一部が10月1日から閉鎖された。政府閉鎖は第1次トランプ政権が「国境の壁」の建設を巡って混乱した2018年12月〜2019年1月以来のことだ。【写真】「トランプ氏次男」がなぜか登場！とある「日本企業」の臨時株主総会今回の争点は医療保険補助の延長だ。来年の中間選挙を見据え、民主党が医療保険を守る姿勢を堅持しているのに対し、共和党は「医療保険