今年のノーベル化学賞が発表され、「多孔性材料」の開発で知られる京都大学の北川進副学長ら3人が選ばれました。日本人の化学賞は、2019年の吉野彰さん以来、9人目です。■受賞の知らせ、一言目はどう答えたのか？8日午後9時すぎ。京都大学北川進副学長（74）「非常に大きな名誉のある賞だから、なかなか信じがたい」──一言目はどう答えられたのですか？京都大学北川進副学長（74）「『ありがとうございます』と」──奥さん