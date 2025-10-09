左から山本由伸、大谷翔平、佐々木朗希 写真：SANKEI Creative 2/アフロ ＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ 敵地・シチズンズ・バンク・パークで連勝し、ディビジョンシリーズ2勝を挙げたドジャース。無傷の3連勝でのリーグチャンピオンシリーズ進出を