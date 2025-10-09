◆米大リーグ地区シリーズ第４戦タイガース―マリナーズ（８日・米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）マリナーズが現在会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏在籍時以来２４年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出にあと１勝と迫って迎えた８日（日本時間９日）、タイガースとの地区シリーズ第４戦は５回まで３―３の同点だ。第３戦で下位打線の活躍で王手をかけたマリナーズは２回、１アウト後ネーラーの