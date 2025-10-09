「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）今度こそ重賞制覇を成し遂げる。ラヴァンダは８日、栗東坂路で４Ｆ５３秒２−３８秒４−１２秒０と、しまい重視の加速ラップをマーク。中村師は「やればいくらでも出るのでね。順調ですよ」とセーブ気味ながらも軽快に走る姿に満足そうだった。重賞は２度のＧ１を含む７回の挑戦で、２着１回、３着２回とあと一歩及ばなかった。師は「いつ勝っても驚かない。重賞を獲れる力はある」