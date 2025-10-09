「サウジアラビアＲＣ・Ｇ３」（１１日、東京）無傷２連勝で重賞Ｖへ−。チュウワカーネギーが８日、北村友を背に栗東坂路で最終追い。馬なりながら、いつでもはじけられそうな躍動感のある動きを披露。跳ね上がるチップが、脚さばきの力強さを物語る。鞍上は「３週前に乗った時よりも良くなっていますね。ここ２週はコースで長めから時計を出していますし、体は仕上がっていると思いました」とうなずいた。６月の阪神で現２