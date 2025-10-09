「有力馬次走報」（８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）を予定している美浦・手塚久厩舎の２頭は、ダービー２着馬マスカレードボール（牡３歳）がルメールと、宝塚記念６着のソールオリエンス（牡５歳）は丹内と新コンビを組む。所属する社台サラブレッドクラブがホームペ