「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）目下３連勝中のカネラフィーナは８日、石川を背に美浦Ｗで強めに追われ、６Ｆ７８秒９−３６秒５−１１秒６の一番時計をマークした。道中は伸びやかな走りで、無理せず出た時計に、石川は「１週前なのである程度やって、５Ｆ６５秒くらいのイメージでしたが思ったより出ていましたね。春に比べてエンジンがしっかりした感じがします。１段階パワーアップしたと。京都の二千のイメージはつき