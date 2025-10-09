「サウジアラビアＲＣ・Ｇ３」（１１日、東京）陣営期待のモーリス産駒ゾロアストロが８日、スケール感十分の走りを披露した。美浦Ｗでグロッシェン（４歳３勝クラス）を２〜３馬身追走する形で運び、直線は手応えを保ったまま内から併入。大きなストライドで駆け抜け、６Ｆ８５秒３−３７秒５−１１秒６を計時した。宮田師は「先週にしっかりやった後もテンションが上がることなく、体の張りも出て今週を迎えられました。き