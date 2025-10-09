15日に開幕するクライマックスシリーズ・ファイナルステージへ向けたソフトバンク先発陣の調整登板の日程が内定した。上沢はが10日、大関が11日に本拠地・みずほペイペイドームでナイター開催される社会人チームとの3軍戦に登板する。そこから中6日となれば、上沢は17日の第3戦、大関は18日の第4戦に万全の状態で臨める。モイネロ、大津らは全体練習時のライブBP（実戦形式の打撃練習）で調整する見通しだ。6試合制で1勝のア