◇フェニックス・リーグソフトバンク6-1楽天（2025年10月8日日向）ソフトバンクの斉藤3軍監督が松山2軍監督の退団に伴い、この日から指揮を執った。初陣を白星で飾ると、試合後には佐藤直からウイニングボールを手渡された。「とりあえずこの期間はやってくれと言われている。昨日、コーチの方とミーティングさせてもらった。意見を尊重し、把握しながら、一番は選手のためになることを実践していきたい」と話した。