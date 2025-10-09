打球も引っ張り、チームも引っ張る。日本ハムの万波中正外野手が8日、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージに向け、本拠地での紅白戦に白組の「6番・中堅」で先発出場。2回に左翼フェンスにワンバウンドでぶつける安打を放つなど、2安打1打点と腰痛の不安を一掃した。今季終盤から取り組んできた「引っ張り打法」にも手応え十分で、オリックスを撃破し、チームをファイナルステージに導く活躍を誓った。よく、打撃