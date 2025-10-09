伊豆諸島で、猛烈な雨が降り続いています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、台風22号の影響で、伊豆諸島では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。午前5時30分までの1時間に、八丈町付近で120ミリ以上の災害が起きてしまうほどの猛烈な雨が降り続いています。気象庁は、数年に一度の