中日は８日、選手寮「昇竜館」でスカウト会議を行い、ドラフト会議の指名候補選手を約９０人に絞った。堀中スカウト部長によれば上位候補選手として石垣元気投手（健大高崎）、中西聖輝投手（青学大）、立石正弘内野手（創価大）らの名前が挙がったという。この日の段階では１位指名選手を投手でいくか、野手でいくかの結論は出ず。井上一樹監督（５４）は「どちらでいった方がいいか。２週間あるので密に連絡を取り合いながら