オリックスが巨人との?３位最強シリーズ?を視野に入れている。１１日から日本ハムとのＣＳファーストステージ（エスコン）に乗り込むが、今季中の直接対決では１２勝１２敗１分けの五分。先発には山下、宮城、九里の三本柱が控え、連勝の可能性も十分ある。首脳陣の一人は「下克上で勝てば面白くなる。空気を読まずにやるしかない」と意気込み、選手間からも「去年のＤｅＮＡのような気持ちをもちろん味わいたい。シーズンは優