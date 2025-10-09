ドラゴンゲートのオープン・ザ・ドリームゲート王者・菊田円（２６）が?弱くて甘い?ドラゲーレスラーを糾弾した。８日の後楽園ホール大会でＢｅｎ―Ｋをローリングラリアートで下し初防衛に成功した菊田は、８月の王座戴冠以来「力のない者はリングを去るべき」という独自の主張を標ぼうし続けている。菊田がしきりに「力」を追い求めるようになったのは今年春の全日本プロレスのリーグ戦「チャンピオン・カーニバル」に参加