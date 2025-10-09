女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が、相性ばっちりの舞台で復活ののろしを上げる。今季不調で主戦場とする米ツアーのアジアシリーズ出場がかなわず、今週は３月以来、今季２度目の国内ツアーお披露目となる「スタンレーレディスホンダ」（１０日開幕、静岡・東名ＣＣ）に参戦。前回出場の２０２１年大会は２年ぶり優勝だっただけに、その?再現?を目指す。４年ぶりに戻ってきた渋野にとって、今大会は忘れられない舞