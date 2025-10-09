【モデルプレス＝2025/10/09】女優の柴咲コウが主演、川口春奈が共演するABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話／11月19日よる10時より毎週無料配信）より、新キャスト5人が解禁。俳優の浅香航大、女優の影山優佳、前田敦子らが出演することがわかった。【写真】影山優佳、ノースリで透明美肌に釘付け◆浅香航大・影山優佳ら「スキャンダルイブ」出演決定スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”