今年の夏は暑かった。熱中症対策に気をつけていた職場も多いと思うが、最悪のタイミングでエアコンが故障し想像を絶するような暑さの中で働いていた人も。とあるドラッグストア店舗で働く中野さん（仮名、20代女性）が明かす。「業務用エアコンが故障して2か月以上も修理されず、店内、休憩室ともに室温30〜35度でした」医薬品や化粧品を扱うドラッグストアでは、商品の品質を保つために厳格な温度管理が必要なはずだが、この店舗