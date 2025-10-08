2025年9月18日、三菱自動車は軽スーパーハイトワゴンの新型「eKスペース」を2025年10月29日に発売することを発表しました。 親しみやすいデザインと広々とした室内空間、さらに便利機能を充実させた一台として注目を集めており、SNS上でも発売前からさまざまな声が寄せられています。 シンプルですっきりしたデザインはSNSでも好評 新型「eKスペース」の外装は、親しみやすさとモダンさを融合さ