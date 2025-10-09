日本代表は８日、千葉県内でパラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向け、大部分を非公開として練習を行った。ＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝が来年の北中米Ｗ杯メンバー生き残りへ、アピールを誓った。今年６月に代表デビューしたばかりだが、主力に負傷者が相次ぐセンターバック（ＣＢ）のポジション争いでは、存在感を示すチャンス。“シンデレラボーイ”となる可能性を秘めた攻撃的ＣＢが、南米との２連戦で序列を変