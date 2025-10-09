◆アイルランドトロフィー追い切り（８日・栗東トレセン）２重賞の追い切りが８日、東西トレセンで行われた（スワンＳ追い切りは９日以降予定）。第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１２日、東京）は府中牝馬Ｓの勝ち馬セキトバイーストが、栗東・ＣＷコースで活気あふれる動き。同舞台での重賞連勝へ充実をアピールした。軽やかに風を切った。セキトバイーストは栗東・ＣＷコースで単走。半マイルから追われ、機敏な脚さばきを見せ