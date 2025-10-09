◆サウジアラビアロイヤルＣ追い切り（８日・美浦トレセン）２重賞の追い切りが８日、東西トレセンで行われた（スワンＳ追い切りは９日以降予定）。第１１回サウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３（１１日、東京）はゾロアストロが美浦・Ｗコースで抜群の加速。初タイトルを視界に捉えた。態勢は万全だ。ゾロアストロは美浦・Ｗコースでグロッシェン（４歳３勝クラス）を３馬身追走。道中で行きたがるそぶりはなく、リズム良く迎えた