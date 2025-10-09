【ニューヨーク＝小林泰裕】８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１・２０ドル安の４万６６０１・７８ドルだった。売り買いが交錯し、小幅な値動きにとどまった。ＡＩ（人工知能）向け半導体の需要が今後も堅調に推移するとの見方が広がった一方、米政府機関の一部閉鎖が続いていることが相場の重荷となった。銘柄別では、金融大手ゴールドマン・サックスなどが売られ、半導体大手エヌビディア