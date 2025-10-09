山火事で焼け落ち、廃虚と化した米ロサンゼルス西部パシフィックパリセーズの高級住宅街＝1月（共同）【ロサンゼルス共同】米ロサンゼルスで1月、住民ら12人が死亡した大規模な山火事で、連邦捜査当局などは7日、放火の疑いでジョナサン・リンダーネシュト容疑者を逮捕した。かつて現場近くに住んでいたという。動機は明らかになっていない。ロサンゼルスの連邦検察などによると、容疑者は1月1日、ロサンゼルスの高級住宅街パ