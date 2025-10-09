ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続落し、前日比1.20ドル安の4万6601.78ドルで取引を終えた。高値への警戒感も見られる中、目新しい取引材料に乏しく相場は方向感を欠いた。朝方は、米長期金利の低下を好感した買い注文が先行。その後、米インフレ加速への懸念から売りも出て、前日終値からの上げ幅が圧縮された。ハイテク株主体のナスダック総合指数は反発し