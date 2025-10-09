新しい未来のテレビ「ABEMA」は、11月19日午後10時より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）を無料配信する。今回、浅香航大、橋本淳、影山優佳、鈴木浩介、前田敦子の出演を発表した。【写真】柴咲コウ“社長”を取り巻く…『スキャンダルイブ』追加キャスト本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル