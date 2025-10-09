非常に強い台風22号は現在、伊豆諸島に最接近しています。気象庁は暴風と波浪の特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけています。台風22号は午前3時現在、非常に強い勢力で青ヶ島の西南西およそ40キロにあり、伊豆諸島に最も接近しています。気象庁はきのう、大島を除く伊豆諸島全域に暴風特別警報と波浪特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけています。伊豆諸島はきょう未明から暴風域に入っていて、最大瞬間風速は70メー