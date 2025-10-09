遠藤、三笘らが不在のなか、日本代表は南米の強豪を迎え撃つ(C)Getty Images森保一監督率いる日本代表がふたたび、アメリカ大陸の強豪国との戦いに臨む。ホームで行われる10月シリーズでは、10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表と対戦。先月には、メキシコ代表、アメリカ代表とのアウェー2連戦で1分け1敗という結果に終わっている。【動画】永久保存のスーパーゴール日本代表FWの圧巻弾をチェック今回のホーム連戦は勝