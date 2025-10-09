角田自身も悔しさを隠さなかった(C)Getty Imagesジョージ・ラッセル（メルセデス）が独走でシーズン2勝目を飾ったシンガポールGPでは、タイトル争いを演じるドライバーがウィナーに続いた。2位にマックス・フェルスタッペン（レッドブル）、3位にランド・ノリス（マクラーレン）、4位にオスカー・ピアストリ（マクラーレン）が入り、僅かながらもランキング上位3人の差が縮まることとなった。【動画】表彰台で酒をグビグビと飲み