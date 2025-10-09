５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗が９日までにＳＮＳを更新。大人気女優とのショットが話題になっている。自身のインスタグラムで「さあ、いよいよ今夜２２：００からＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだったの放送です！」「いち早く見てくださった方々から、とても面白かったと言っていただけてすごく嬉（うれ）しいですみんな、リアタイして、たくさん呟（つぶや）いてね」と告知。共演した女優の桜田ひより