Ｊ３沼津は８日、アウェー・金沢戦（１２日）に向け、静岡・裾野市内で公開練習を行った。今夏加入し、前節（５日）の高知戦（１〇０）で来日初ゴールを決めたＭＦエンリック・マルティネスが２戦連発で今季初の連勝を呼び込む。高知戦では前半２１分、背後からの浮き球の縦パスに反応。「ボールが来た時点でシュートすると決めていた」と、ワンバウンドした瞬間に右足を振り抜き、ペナルティーエリアの外から豪快に仕留めた。