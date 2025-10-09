現在、台風22号は伊豆諸島に最も接近し、今後も勢力を維持したまま北東方向へ進む見込みです。八丈島には活発な雨雲がかかり、雨風のピークを迎えています。最大瞬間風速が50メートルを超え、猛烈な風が吹いているとともに、1時間におよそ80ミリの猛烈な雨も観測しています。大島を除く伊豆諸島には、暴風特別警報と波浪特別警報が発表されており、気象庁は「経験したことのないような暴風や高波の恐れがある」として最大級の警戒