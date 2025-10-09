気象庁は9日午前5時27分、東京の伊豆諸島南部で「線状降水帯」が発生したと発表しました。非常に激しい雨が降り続いていて、最大級の警戒を呼びかけています。台風22号の影響で、伊豆諸島南部では猛烈な風とともに非常に激しい雨が同じ場所に降り続いていて、気象庁は午前5時27分に伊豆諸島南部で「線状降水帯」が発生したと発表しました。八丈島は洪水警報も発表され、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が高まってい