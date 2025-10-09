札幌・西警察署は2025年10月8日、ストーカー規制法違反の疑いで、札幌市のとび職の少年（18）を逮捕したと発表しました。少年は10月7日、札幌市の20代女性のSNSのアカウントに「救ってくれ」「どうにかして」などとメッセージを送信し、ストーカー規制法に基づく警察署からの禁止命令に違反した疑いが持たれています。警察によりますと、少年と女性は知人関係で、2025年6月に少年が女性の自宅に押し