北海道・北見市で2025年10月8日、乗用車と自転車が衝突する事故があり、小学生の男の子が手首などを骨折する重傷を負いました。事故があったのは、北見市美芳町4丁目の信号機のない十字路交差点です。8日午後3時前、乗用車と自転車が出合い頭に衝突しました。警察によりますと、自転車に乗っていたのは小学生の男の子（9）で、左目の周りと右手首を骨折する重傷を負いました。命に別条はありません。警察が事故の状況を詳しく調べ