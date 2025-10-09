8日、パキスタンの首都イスラマバードでJICAなどが主催した防災訓練で、心臓マッサージを練習する女子生徒ら（共同）【イスラマバード共同】パキスタン北東部を震源にインドも含め計7万4千人以上が死亡した2005年の地震から20年となった8日、パキスタンの首都イスラマバードで、国際協力機構（JICA）パキスタン事務所などが主催する防災訓練が実施された。日本の経験や知恵に学ぼうと、地元の女子生徒約90人が参加した。昨年12