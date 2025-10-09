ドジャース・大谷翔平投手（３１）、８日に公開されたＮＢＡレイカーズの開幕を前にした動画に特別出演した。同じロサンゼルスに本拠地を置くドジャースとレイカーズ。レイカーズには八村塁（２７）も所属している。２１日（日本時間２２日）に２５―２６年シーズンの開幕を控えたレイカーズは、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどで「永遠の象徴紫と金は永遠に、レイカーズフィルム」というタイトルで、約１分の動画を公開し