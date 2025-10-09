世界陸上日本代表の桐生祥秀が９日までにＳＮＳを更新。２０２５年シーズンを振り返った。自身のインスタグラムに「日本選手権では久々の優勝、そして８年ぶりの９秒台。この結果は、自分を信じてやり続けてきたことの証だと思います。ただ、東京世界陸上では思ったような結果を出せず、世界との差を改めて痛感しました。その悔しさが、今の自分をさらに前へと動かしています」と振り返った。続けて「国スポを終えて、２０２