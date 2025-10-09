NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4070.50（+66.10+1.65%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、米政府機関の閉鎖が続いていることを受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、上値を伸ばした。日中取引では、トランプ米大統領の強硬姿勢を受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS