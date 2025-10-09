台風22号の影響で静岡県内では東名高速下り線の一部区間が通行止めとなっています。NEXCO中日本によりますと、台風22号の接近に伴う高波の影響で9日午前4時15分から東名高速富士IC～清水JCTの下り線で通行止めとなっています。NEXCO中日本は、新東名へのう回の検討や公式サイトでの最新情報の確認を呼び掛けています。