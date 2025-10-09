北中米W杯アジア最後の「2.5枠」を争うプレーオフが8日に開幕し、B組はサウジアラビアがインドネシアを3-2で破った。ホーム大歓声に後押しされての逆転勝利で、3大会連続7回目のW杯出場に王手。一方のインドネシアは前半早々に先制点を奪ったが、悔しい逆転負けでW杯ストレートインは厳しい状況となった。3か国総当たりで首位がW杯出場権を手にするアジアプレーオフ。B組はポット1のサウジアラビアとポット3のインドネシアが対