北村有起哉が主演を務める『小さい頃は、神様がいて』が、フジテレビ系木曜劇場枠で10月9日より放送される。本作は『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）などで知られる岡田惠和による完全オリジナルストーリーで、レトロな三階建てマンションを舞台に3家族の物語が描かれる。 参考：『おむすび』北村有起哉が“18歳”を演じられた理由撮影の裏側を制作統括に聞く 地上波ゴールデン・プ